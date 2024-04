Danka | la bambina di 2 anni scomparsa è stata uccisa | lo annuncia il premier serbo Vucic

(Di giovedì 4 aprile 2024) La polizia serba ha arrestato due persone sospettate dell’omicidio diIlic, ladi 2la settimana scorsa dalla zona di Bor, in Serbia. Lo hato il presidenteAleksandardurante una sessione straordinaria del governo, come riporta la Tv pubblica di Belgrado. «Abbiamo brutte notizie per la bimba di Bor,Ilic è», ha detto. «La...

