Daniele Paudice mette a disagio una ragazza a UeD | battute troppo spinte

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tutto si può dire di, tranne che sia un tronista convenzionale. Il tronista di Uomini e Donne, infatti, è un ragazzo totalmente fuori dalle righe, che sembra quasi non pensare prima di parlare, sta di fatto che dice esattamente tutto ciò che gli passa per la testa. Ebbene, il giovane ha sfoderato questa sua peculiarità anche nella puntata di oggi di UeDndo auna corteggiatrice.tira in ballo gli “occhiali di Tina” in un’esterna a UeD Nel corso della puntata del 4 aprile di Uomini e Donne si è parlato anche di. Il ragazzo è stato chiamato da Maria De Filippi al centro dello studio per parlare della sua esterna con la corteggiatrice Marika. Prima di farlo, però, Gaia ha preso la parola dicendo di essere ...