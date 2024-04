Daniela Santanché non si tocca | bocciata la mozione di sfiducia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il 4 Aprile, 2024non si. E’, in sintesi, quel che ha espresso la Camera. Un risultato che già alla vigilia appariva, comunque, scontato. Con 213 no, 121 sì e 3 astenuti è stata respinta ladipresentata dal M5S e sottoscritta da tutte le opposizioni ad eccezione di Italia Viva, contro la ministra del Turismo, che non ha potuto essere presente nell’Aula di Montecitorio per alcuni impegni istituzionali. “Il mio stato d’animo è uguale a quello di ieri, a quello di una settimana fa e a quello di un mese fa: assolutamente tranquilla a fare il mio lavoro. Come vedete anche qua oggi, come ieri e come farò domani”, ha poi commentato quando è arrivata alla nona edizione del meet forum a Pietrarsa, frazione di Portici, nel napoletano. “Il ...