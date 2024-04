Dammi i soldi che hai in cassa Rapina all’ufficio Postale di Avenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Carrara, 4 aprile 2024 – Attimi di terrore per il responsabile del’uffio di Poste Italiane adto da un uomo, nei giorni scorsi. Il malvivente si è fatto consegnare il denaro presente in, circa 300 euro prima di scappare. Un tranquillo sabato di vigilia pasquale che si è trasformato in un incubo per il responsabile del servizio in via Passo Volpe. Il malvivente è entrato in azione poco prima di pranzo: l’uomo indossava un cappello in testa e, approfittando del fatto che all’interno della struttura non c’era nessuno, è andato direttamente a parlare con il responsabile, intimandogli di consegnargli tutto l’incasso presente. Sfortunatamente per lui, conservati nei cassetti, c’erano soltanto poche centinaia di euro. L’uomo non si è dato per vinto e ha costretto con la forza a farsi consegnare il denaro dal responsabile, ...