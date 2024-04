Damiano Gavino | «Ho smesso di dire “la mia ragazza” I disturbi ossessivo-compulsivi? Oggi ci rido su»

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ha lavorato su di sé per emanciparsi da gesti ansiosi che non lo facevano stare bene, per costruire ricordi felici e per superare una gelosia «quasi tossica» nei confronti della ex. E indovinate,, comechiama la fidanzata?