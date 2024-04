Dall’oncologia alle neuroscienze fino all’oftalmologia | il futuro della ricerca italiana è in ottime mani

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ilè in. La rassicurazione arriva dai risultati dei bandi di gara proposti da Roche Italia e Fondazione Roche nel 2023 e che hanno visto vincere 30 progetti nei più svariati campimedicina:, passando per le malattie ereditarie e quelle del sangue. Ai Dazi Milano, in una sala gremita, i primi a essere premiati sono stati ottotori under 40, che sono saliti uno a uno sul palco per ritirare il riconoscimento del loro lavoro. Il bando a cui hanno aderito è quello per laindipendente, a cui Fondazione Roche ha destinato un finanziamento ...