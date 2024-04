(Di giovedì 4 aprile 2024) «Il cibo non è e non può essere usato come arma». Parola di chi fa dell’alimentazione una mano tesa verso chi si ritrova solo in mezzo alla tragedia, in cerca di un piatto che tolga la fame dello stomaco, ma anche quella di un’umanità difficile da ricercare nei luoghi dove opera lo. La suae la sua organizzazione World Central Kitchen (Wck) sono tornati tristemente agli onori della cronaca all’indomani dell’uccisione di sette suoi volontari, morti dopo un raid israeliano mentre consegnavano aiuti all’interno della Striscia di. Volontari che, riprendendo un altro passaggio dell’editoriale pubblicato dasul New York Times, erano «molto più che eroi», in quanto pronti a rischiare la vita per «la più fondamentale delle attività umane: condividere il cibo con gli altri». Da El Bulli a New York: chi è ...

Empoli -Cagliari 0-1 Caprile 6,5: tiene in piedi i suoi con ottimi interventi ma nulla può sul gol subito Ismajli 5,5: non chiude sul t... (calciomercato)

Non si presenteranno in pedana nelle gare di questi giorni Lapo Jacopo Pucci ed Emanuele Nardella, i due giovani sciabolatori italiani denunciati per violenza sessuale da un’atleta delle giovanili ... (open.online)

Bari, Conte: per il Movimento 5 stelle non ci sono le condizioni per svolgere seriamente le primarie - Per il Movimento 5 stelle non ci sono le condizioni per svolgere seriamente ... Se non c’è questa premessa noi non ci siamo, l’abbiamo detto sin dall’inizio. Quindi cercheremo di continuare a lavorare ...askanews

Geppi Cucciari non condurrà i David, i Cinque stelle: «Censura della politica La Rai faccia chiarezza» - Sul caso sono già intervenuti i Cinque stelle: «Ci auguriamo davvero che non sia così ... per non prestare il fianco a chi paventa un caso politico con tanto di censura dall’alto». La replica della ...msn

Dalle stelle Michelin ai missili di Gaza, l'incredibile storia di José Andrés lo chef che sfidò Trump (sconfiggendolo) - Arrivato a New York con soli cinquanta dollari in tasca, lo chef spagnolo ha avuto una vita piene di esperienze e di scontri (anche con Trump) ...gamberorosso