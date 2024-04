Dalla Regione dieci milioni ai Comuni del Pavese Sono già stati rimessi in sicurezza ben 119 siti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) "Negli ultimi anni laha erogato oltre 10aidelper interventi di bonifica e messa ingiàbonificati 119". Giorgio Maione, assessore regionale lombardo all’Ambiente, ha recentemente fatto il punto.ancora 54 le bonifiche da effettuare, 42 gli interventi già in corso oppure conclusi e in attesa di certificazione, mentre 12alla fase di progettazione. "I progettitanti e le risorse economiche sempre meno. Vogliamo iniziare a ragionare su partnership con i privati per progetti di bonifica e di rigenerazione urbana. Per le bonifiche di carattere comunale a inizio estate abbiamo affrontato l’ostacolo dettato dallo ...