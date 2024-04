Dalla produzione di video al mondo digital | l’agenzia Studiomeme compie 15 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Bergamo. È unversario che coincide con tante importanti novità quello dicreativa di Bergamo dal portfolio illustre che in questi giorni festeggia quindicidi attività. Una celebrazione in grande stile, quella per il compleanno della realtà ideata da Silvia Corna – oggi socia con Antonella Flauto – con tanto di festa andata in scena negli spazi rinnovati dello studio di via Coghetti, caratterizzata dal concept “Creatività Bloom” sviluppato con il supporto dell’AI, utilizzata per definire i visual di allestimento, della pubblicazione dedicata al tema e degli inviti. Intelligenza artificiale sì, ma senza dimenticare l’essenza creativa – vero punto di partenza e di arrivo di tutta la comunicazione – dei professionisti che in questihanno fatto crescere ...