(Di giovedì 4 aprile 2024) Londra, 4 apr. (Adnkronos) - Sua 'altezza', ma nel vero senso della parola. Il principe, una volta salito alil re piùtra i sovrani britci che lo hanno preceduto negli ultimi trecento. Lo sottolinea la rivista Tatler, che al successore di Carlo dedicherà la copertina del mese di maggio. Con i suoi 191 centimetri di statura, osserva il commentatore reale Wesley Kerr,si colloca "tra i primi quattro re inglesi più alti della storia, insieme a Edoardo I, Edoardo IV e Carlo II". Il futuro sovrano - scrive Hello! Magazine - è piùanche di re Carlo (178 cm, la stessa statura che aveva anche sua madre, la principessa Diana) e di sua moglie, la principessa Kate (175 cm). Per quanto riguarda i monarchi del passato ...

Londra, 2 apr. (Adnkronos) – William e Kate starebbero facendo del loro meglio per porre fine al dissidio familiare con Harry e Meghan Markle. Lo ha detto al Mirror l’esperto reale Tom Quinn, ... (calcioweb.eu)

Londra, 3 apr. (Adnkronos) - Quello del prossimo 9 aprile sarà un anniversario di matrimonio diverso da quelli precedenti per Carlo e Camilla. Secondo l'ex maggiordomo del monarca, i sovrani lo ... (liberoquotidiano)

Londra, 3 apr. (Adnkronos) – Quello del prossimo 9 aprile sarà un anniversario di matrimonio diverso da quelli precedenti per Carlo e Camilla. Secondo l’ex maggiordomo del monarca, i sovrani lo ... (calcioweb.eu)

Daily Crown: William quando salirà al trono sarà il re più alto in oltre 300 anni di monarchia - Londra, 4 apr. (Adnkronos) - Sua 'altezza', ma nel vero senso della parola. Il principe William, una volta salito al trono, sarà il re più alto tra i sovrani britannici che lo hanno preceduto negli ul ...lanuovasardegna

Re Carlo e Camilla, tra poco l'anniversario di matrimonio: ecco come festeggeranno - L'ex maggiordomo: "Non organizzeranno feste o cose del genere. Forse lo faranno per i 20 anni di matrimonio" ...adnkronos

William cerca la pace con Harry: "Ha invitato i figli in Gb ma Meghan ha rifiutato" - Secondo l'esperto reale Tom Quinn, il principe e la principessa di Galles stanno cercando di risolvere il rapporto teso con il duca e la duchessa di Sussex invitandoli a portare i loro figli Archie e ...adnkronos