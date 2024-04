Dai 6 234 voti alle comunali a Bari ai quasi 20mila in Regione | chi è ‘miss preferenze’ Anita Maurodinoia indagata per corruzione elettorale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Una scalata politica iniziata nel 2009 con l’elezione in consiglio provinciale acon il centrodestra. Poi, moltiplicando di anno in anno i, “miss preferenze” conquista un seggio nel capoluogo e raggiunge anche ladove, fino a oggi, è stata assessora ai Trasporti e Mobilità sostenibile. Una carriera politica sempre in crescendo quella di, che ha subito uno stop solo oggi, con le sue dimissioni a seguito dell’inchiesta perche la vede tra gli indagati. Tra gli arrestati c’è anche suo marito Sandro Cataldo: secondo gli inquirenti avrebbe acquistatoper 50 euro a preferenza. I primi passi in politica – Nata ad Hamilton, in Canada, nel 1975,nel giugno del 2009 ...