Dagli Stati Uniti alla Calabria La curiosa impresa della coppia che propone cucina statunitense in un paesino di mille abitanti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lava orgogliosa delle sue antiche tradizioni, sia culturali che culinarie. È curioso quindi che un piccolodi provincia ospiti un ristorante che non solo è gestito da unadi giovani americani, ma che sta avendo successo con la sua proposta di piatti tradizionali degliMade in Usa inIl ristorante The Fig, aperto dfine del 2023 e ospitato in un palazzo del Seicento, è la creatura di Shannon Sciarretta, italo-americanaFlorida, e del marito Filipe da Silva, originario di Rio Vermelho, in Brasile. La località è Santa Domenica Talao, un remotocollinare vicino Scalea, in; popolazione quasianime. ...