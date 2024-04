Dagli Stati Uniti a Bruxelles | Marino ci riprova e si candida alle europee con Alleanza Verdi e Sinistra

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo il trasferimento negliper tornare a fare il chirurgo e dimenticare le amarezze della politica, l’ex sindaco Ignaziotorna in Italia perrsi nelle liste dell’anza. Lo hanno annunciato Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli in conferenza stampa, insieme all’ex sindaco di Roma. L’ex sindaco di Roma sarà capolista nella circoscrizione centro. Il guanto di sfida dial Pd L’ex primo cittadino di Roma, con un passato nel Partito democratico, durante l’appuntamento stampa di Avs per leha spiegato che per valutare il Pd di Elly Schlein conteranno i voti in Parlamento, più che le “dichiarazioni sui giornali”, a cominciare dal tema ...