Dagli States | rischio nuovo pandemia | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 4 aprile 2024) In America si sta diffondendo e c’è preoccupazione per un virus che può mutare e arrivare anche in Europa: si stanno studiando i vaccini Se non è allarme rosso, quasi.Usa all’Europa, è un attimo. L’influenza aviaria da virus A/H5N1, che è stata rilevata in quattro Stati americani e a questi si è pure aggiunto, sta arrivando anche nel Vecchio Continente. Un problema serio a cui bisogna porre rimedio. E’ un virus che colpisce e uccide uccelli selvatici e di allevamento, secondo gli esperti sono tre anni che è in giro e potrebbe aver infettato più di qualche animale. A rassicurare tutti ci sono i Centers for Disease Control and Prevention, esperti che studiano il fenomeno e lo tengono sotto controllo, e sono proprio loro che spiegano come sia basso ilper le persone e la popolazione, anche perché, ad esempio, il latte prodotto dai bovini, ...