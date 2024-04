Da Letta a Calenda fino a Conte | i “putiniani” smemorati di sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Scriveva Paul Collier, vivace professore di Oxford, che la socialdemocrazia è entrata in crisi quando ha abbandonato un'idea di comunità pragmatica, per abbracciarne una molto fondata su una legge morale, in base a cui una classe dirigente ha un approccio paternalistico sulle persone. Fotografia coincidente con l'atteggiamento che i partiti di opposizione hanno osservato presentando e votando la mozione di sfiducia contro Matteo Salvini che vede, come motivo principale, l'accordo di sinergia politica tra la Lega e Russia Unita, il partito di Vladimir Putin. Un accordo firmato in tempi di pace, mai andato oltre il mero enunciato formale e tuttavia disconosciuto a più riprese dal partito del vicepresidente del Consiglio. Il quale, peraltro, si è sempre allineato con Fratelli d'Italia e Forza Italia nell'affiancamento all'Ucraina, sia nei voti in Parlamento, sia nella genesi del programma ...