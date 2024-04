“Da Del Vecchio Junior a Livia Voigt | tutti i miliardari sotto i 30 anni hanno ereditato la propria ricchezza” – La classifica Forbes

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) I ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sono sempre più poveri. Alla base del divario, tra gli altri fattori, anche le eredità che in molti Paesi passano di mano senza essere tassate, o quasi. Così per la prima volta in 15, secondo i dati dii 30la loro. Detto in altri termini: nessuno di loro ha un’estrazione socio-economica familiare differente e si è “fatto da solo”. Addio ascensore sociale: il “grande trasferimento di” – 84.000 miliardi di dollari nei prossimi 20, secondo le stime della società di consulenza Cerulli Associates – dai baby boomera figli e nipoti è iniziato. Mentre i ...