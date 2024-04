Curling | Mondiali maschili Schaffhausen 2024 | tutto facile per l’Italia contro la Nuova Zelanda | finisce 10-4

(Di giovedì 4 aprile 2024) Seconda vittoria di fila, la sesta in questa fase di Round Robin peraidimaschile. Al KSS Freizeitpark digli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate) erano chiamati a vincere in un match che li vedeva nettamente favoritilae non hanno deluso. Un successo netto, arrivato con il punteggio di 10-4, che permette aldi mantenere una posizione tra le prime sei della classifica, ovvero quelle che avanzano alla fase successiva. Tra poche ore, a partire dalle 14:00, si torna a gareggiarela Svizzera padrona di casa in un altro match fondamentale per il cammino ...

