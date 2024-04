Cuckoo | Hunter Schafer braccata da un mostro sulle Alpi tedesche nel trailer dell' horror

(Di giovedì 4 aprile 2024)deve sfuggire a un pericolo letale nell'soprannaturale scritto e diretto da Tilman Singer. La star di Euphoriaalle prese con unsoprannaturale. Come mostra ildi, terrore e parossismo dominano nella pellicola scritta e diretta da Tilman Singer.è incentrato sulla diciassettenne Gretchen () costretta a lasciare la sua casa americana per vivere con suo padre (Márton Csókás), in una località nellecon la sua nuova moglie (Jessica Henwick) e famiglia. Eppure sono il capo di suo padre, il signor Konig (Dan Stevens), e la sua ossessione per la sorellastra muta di Gretchen, Alma ...

Il tedesco Tilman Singer dirige un film horror intriso di assurdo e di commedia che è stato presentato in prima mondiale al Festival di Berlino pochi mesi fa, e che sta per uscire nelle sale ... (comingsoon)

"Così è umiliante". Hunter Schafer di Euphoria dice basta ai ruoli trans - L’attrice e modella transgender ha rivelato di aver declinato decine di ruoli: “Voglio solo essere una ragazza” ...ilgiornale

Hunter Schafer, la star di 'Euphoria' rivela: "Basta con i ruoli transgender" - L’attrice Hunter Schafer, nota per il suo ruolo nella serie di Hbo, 'Euphoria', ha recentemente dichiarato che non desidera più interpretare ruoli transgender. In un’intervista con la rivista GQ, ...adnkronos

Hunter Schafer, l'attrice di "Euphoria": "Basta con i ruoli transgender" - L'attrice di a Gq: "Essere conosciuta semplicemente come 'attrice transgender' è umiliante per me e per quello che voglio fare'' ...rainews