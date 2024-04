Cuadrado rivede l’Inter da lontano | il piano per il finale di stagione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 aprile 2024)oggi ha svolto il suo primo allenamento in gruppo del 2024, nonostante si sia solo al 4 aprile. Il laterale, finora un corpo quasi estraneo al, cerca undiin crescendo. DI RIENTRO – Una delle novità di oggi è che Juan Guillermoha fatto l’allenamento in gruppo coi compagni ad ApGentile. E come lui Marko Arnautovic, mentre si aspetta fra domani e sabato Stefan de Vrij. Il laterale colombiano, però, non sarà a disposizione per Udinese-Inter di lunedì sera: ancora troppo presto. LO STOP –il 20 dicembre si era sottoposto, a Turku in Finlandia, a intervento chirurgico di lisi al tendine achilleo sinistro. Un problema notevole, che lo ha tenuto fermo ben tre mesi e mezzo. L’ultima presenza con...