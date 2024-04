Cuadrado | quanto mi costi! Cifre | dettagli e una provocazione per l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 aprile 2024)si candida in maniera piuttosto credibile come operazione flop delin questa stagione. L’esterno destro colombiano non è ancora pronto per tornare in campo dopo l’operazione al tendine d’Achille sinistro, lasciando ferme a dicembre 2023 le sue statistiche STAGIONE DA FANTASMA – Quella del 12 dicembre 2023 rischia di essere l’ultima apparizione di Juanin maglia Inter ancora per molto. L’esterno destro colombiano, alla prima e finora ultima partita stagionale da titolare – giocata dal primo all’ultimo minuto! -, non vede il campo da Inter-Real Sociedad (0-0). In totale 9 presenze, di cui 7 in Serie A e 2 in Champions League, prima di essere escluso dalla lista UEFA. Nessuna convocazione in Coppa Italia né in Supercoppa Italiana, vinta dai compagni a Riad (Arabia Saudita). Entrando nei, ...