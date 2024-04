Cuadrado | e ora? Sovrabbondanza a destra da Udinese-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il ritorno in gruppo di Juanporta la batteria della zonadel campo ad avere tutti i suoi elementi, a partire daSimone Inzaghi ha diverse valutazioni da fare.– La notizia del giorno è sicuramente il ritorno in gruppo di Juan, che sicuramente in questa stagione ha reso molto meno di quanto ci si aspettasse. Anche per i numerosi problemi fisici che lo hanno portato a dare forfait a fine novembre fino proprio a questo momento. Un ritorno, il suo, che pone una questione importante: qual è la situazione sulla zonadel campo in vista die, più in generale, del finale di stagione? DAA BUCHANAN, INZAGHI E LE SUE ...