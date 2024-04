Crosetto | Nato baluardo di stabilità

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 4 aprile 2024) 10.30 "Nel 1949, 12 Paesi uniti da valori comuni si allearono per libertà e democrazia, tra questi l'Italia. Oggi celebriamo 75 anni di impegno condiviso che ha visto lacrescere divenendo undiper oltre un miliardo di persone". Così il ministro della Difesa, nell'anniversario della firma di Washington, Oggi nella"trentadue Nazioni coese per pace e sicurezza, per uno scenario complesso in continua evoluzione, a difesa del nostro futuro".