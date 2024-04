Crollo casolare | morti due ragazzi | nuovi colpi di scena nelle indagini

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 aprile 2024)a Nuoro dove sonoduedinel corso delleUna terrificante notizia giunta da Nuoro nel giorno di Pasquetta dove dueni sono deceduti dopo ildi un. Le vittime si chiamavano Patrick ed Ethan ed avevano rispettivamente 14 e 15 anni. I dueni stavano giocando in una casa diroccata situata in via Dessanay. La Procura ha deciso di aprire una inchiesta per cercare di fare chiarezza sulle cause della loro morte. Un lavoro intenso quello del pm Riccardo Belfiori che, una volta giunto sul posto, ha raccolto ogni elemento utile.di Nuoro (Ansa Foto) ...