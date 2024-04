Crisi idrica | la Sicilia chiede lo stato di emergenza nazionale

(Di giovedì 4 aprile 2024) La regionelodiper la. Il governo regionale guidato da Renato Schifani ha preso questa decisione nel corso dell’ultima giunta in conseguenza al lungo periodo di siccità e alla rilevante riduzione delle riserve di acqua in tutta la regione. Il provvedimento dovrà essere approvato dal Consiglio dei ministri e l’obiettivo è quello di garantire acqua potabile ai cittadini e l'approvvigionamento idrico ai settori agricolo e zootecnico, oltre che alle imprese impegnate nei cantieri nell'Isola.

