Crisi idrica | convocata Cabina di Regia | le misure adottate

(Di giovedì 4 aprile 2024) Riunitasi il 19 marzo 2024 a Palazzo Chigi, ladiper laha adottato tutta una serie diper affrontare problemi e conseguenze legati alla crescente siccità in Italia. Per l’occasione è stata analizzata la relazione del Commissario straordinario nazionale, che ha sottolineato la gravità della situazione, complicata ulteriormente dai cambiamenti climatici, che si sono manifestati in modo differenziato su tutto il territorio nazionale. Vediamo, in concreto, cosa è stato deciso. Cosa è stato deciso Una delle cause principali dellaè stata individuata nella frammentazione delle competenze amministrative e gestionali, ovvero la divisione o la dispersione delle responsabilità e delle competenze tra diverse entità o organizzazioni ha reso difficile una ...