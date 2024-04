Cresce la distanza dai populisti grillini e leghisti? L’interrogativo di Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il populismo è stato il principale vulnus per rafforzare la qualità della nostra democrazia, la credibilità delle nostre istituzioni e la salute dello stesso sistema politico. E questo perché il populismo è la negazione stessa della politica e dei suoi istituti principali: dal ruolo dei partiti politici al valore delle culture politiche di riferimento; dall’autorevolezza delle classi dirigenti alla centralità dei progetti politici. E, soprattutto, il rischio – come è puntualmente capitato – che con la vulgata populista prevalgono il trasformismo politico e l’opportunismo parlamentare. Ora, di fronte ad un quadro politico che, malgrado il permanere di difficoltà oggettive, punta a recuperare i suoi “fondamentali”, è di tutta evidenza che il populismo va sempre più isolato. E questo non solo perché il populismo nuoce alla “buona politica” e alla credibilità stessa della politica ma per ...