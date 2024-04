Cremonese a Bari per sognare la promozione diretta | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo due sconfitte consecutive che hanno interrotto la rincorsa alla, laè chiamata a rialzarsi e a riprendere il suo percorso. Un intento che non sarà affatto semplice da realizzare per la squadra di Stroppa, che nell’anticipo di domani sera dovrà rendere visita ad unaffamato di punti e costretto a fare risultato per non lasciarsi risucchiare dalla zona calda della classifica. Più che guardare in casa dei Galletti, comunque, i grigiorossi devono concentrarsi con grande determinazione sulle proprie cose, ritrovando la brillantezza e la concretezza necessarie per far ripartire un cammino che si è interrotto in modo inaspettato contro due rivali apparentemente alla sua portata come Sudtirol e FeralpiSalò. In vista del match del S. Nicola Giovanni Stroppa dovrà riservare un occhio di ...