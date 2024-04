Covid | archiviato l’ultimo procedimento sull’ex ministro Speranza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il tribunale dei ministri di Roma ha deciso per l‘archiviazione anche pera carico dell’exdella Salute, Roberto. Ilera stato avviato al termine di alcune denunce relative alla campagna di vaccinazione.Leggi anche: Soumahoro, rinviati a giudizio moglie, suoceri e cognati: accuse gravi “Nell’ordinanza, in sintonia con quanto già affermato nella richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica, viene riconosciuta la correttezza della condotta divolta esclusivamente alla difesa dell’interesse pubblico e del diritto alla salute dei cittadini”. Lo scrive in una nota stampa l’avvocato Danilo Leva, legale dell’exdella Salute. L'articolo proviene da The Social Post.