Cose 'turche' in Croazia | invasione di tifosi e aggressioni durante Hajduk-Dinamo | 51 arresti

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo il caos vissuto in Turchia al fischio finale della gara di campionato tra Trabzonspor e Fenerbahce, altra tensione e altro lavoro per le...

Mario Balotelli , sempre lui. Passano gli anni, non la voglia di mettersi in mostra per l'attaccante italiano che ha fatto scoppia re un petardo nello spogliatoio dell'Adana Demirspor , squadra turca ... (gazzettadelsud)

La settimana in albis è cominciata con eventi internazionali di particolare rilievo. Senza dubbio i risultati delle elezioni amministrative in Turchia hanno comunicato al mondo che, da quelle parti, ... (ildenaro)

Scivolone elettorale per Erdogan, anche in Turchia è scontro fra città e campagna - Anche in Turchia le città e la campagna sono tornate a confrontarsi, democraticamente, sul duplice piano dei rispettivi interessi economici e dei valori identitari tradizionali È stato lo ...milanofinanza

Can Yaman insieme a Bova e Argentero: ma tra loro c’è una cosa che li divide in modo molto netto - In questo articolo parliamo di Can Yaman insieme a Bova e Argentero: ma tra loro c’è una cosa che li divide in modo molto netto ...ilciriaco

Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti del fine settimana - INCONTRI Sabato Licia Colò sarà ospite del Centro Commerciale Campania di Marcianise per un evento dedicato agli amici a quattro zampe e alle loro famiglie. In mattinata in ...ilmattino