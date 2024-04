Cos’è l’odontofobia | come si manifesta e come vincere la paura del dentista

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 aprile 2024) Una visita di controllo annuale e terapie dentali tempestive e di qualità potrebbero far risparmiare all’Italia oltre 9 miliardi di euro all’anno. Lo dicono gli esperti presenti al convegno della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP), tenutosi a Rimini. Stando infatti a un recente rapporto dell’European Federation of Periodontology in tutto il mondo vengono spesi ogni anno 544 miliardi di dollari in cure per risolvere carie o parodontiti che si sarebbero potute facilmente prevenire. In Italia si stima un costo medio pro capite nel lungo termine di oltre 18.000 euro per la cura di carie o malattie parodontali, evitabili con un’adeguata prevenzione che preveda visite di controllo regolari per consentire terapie precoci. Ma c’è un ma. E grande. Molti italiani hanno ancoradel. Quasi due su tre temono apertamente la ...