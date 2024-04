Cosa significa il basket per la comunità filippina a Milano

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Se frequentate i campetti di una qualsiasi grande città d’Italia, probabilmente vi sarà capitato di passare qualche pomeriggio estivo in compagnia di uno o più ragazzi di origini filippine. Apresidiano quasi ogni playground, spesso arrivando ore prima di tutti gli altri e tornando a casa per ultimi. Né il sole di mezzogiorno in estate né il buio prestissimo in inverno riescono a fermarli, portando sul cemento quell’inconfondibile puso pilipinas (letteralmente “cuore delle Filippine” in tagalog, la lingua più diffusa nel Paese). Non è un’esagerazione né un cliché, ma una peculiarità dello streetdiffusa un po’ ovunque, e a maggior ragione nel capoluogo della provincia italiana con più cestisti in attività e con la più vasta. Le ragioni demografiche, però, spiegano solo parzialmente ...