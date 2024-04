Cosa sappiamo di Erin Doom | l’autrice di Fabbricante di lacrime non ha detto tutto

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 4 aprile 2024) La misteriosaha fatto sognare migliaia di teenager italiani con il suo romancedi, ma chi si nasconde dietro a questo pseudonimo? Nella vita reale,si chiama Matilde, è una trentenne dell’Emilia Romagna, laureata in giurisprudenza e che ha sempre coltivato la passione della scrittura, prima su Wattpad e poi con i romanzi, Nel modo in cui cade la neve e Stigma. Per anni il suo lavoro è rimasto anonimo: si è sempre definita una persona molto timida e schiva e,ra, non ha reso noto il suo cognome. La sua identità è stata svelata durante un’intervista a Che tempo che fa e ora, grazie ai firmacopie e alla campagna marketing dell’adattamento diha iniziato a farsi ...