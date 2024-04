Cosa rischia il Napoli dopo la versione di De Laurentiis su Osimhen per il caso plusvalenze

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nella memoria difensiva il club partenopeo indicherà i tre punti che ribadiranno l'innocenza rispetto all'ipotesi di falso in bilancio sulla quale indagano i pm romani. La giustizia sportiva attende le decisioni della Procura.

Aurelio De Laurentiis ha scaricato la responsabilità dell’operazione Osimhen sul suo ex ds Giuntoli, affermando di non aver mai conosciuto il presidente del Lille. La difesa di Aurelio De Laurentiis ... (napolipiu)

In vista gli interrogatori , presso la Procura FIGC , per l' Indagine sulla cessione del Milan da Elliott a RedBird, avvenuta nel 2022. Il punto (pianetamilan)

Cessione Milan , l’inchiesta sulla Cessione del club non si placa: presto Gazidis e Furlani saranno interrogati dalla Procura di Milan o Lo scorso 12 marzo, la Guardia di Finanza ha perquisito la sede ... (dailymilan)

Cambio gomme estive 2024, chi deve farlo ed entro quando (per non rischiare sanzioni) - Viaggiare con pneumatici non conformi comporta pesanti sanzioni: ecco quando si dovrà fare il cambio gomme estive 2024 e chi è esonerato.meteo

Caso plusvalenze Osimhen, Cosa rischia il Napoli - Rivelata la deposizione del presidente del Napoli alla Procura di Roma nell'ambito delle indagini sull'operazione Osimhen “È stata una trattativa puramente sportiva. E… Leggi ...informazione

Gazzetta svela Cosa ha detto ADL in Procura: "Trattativa sportiva curata solo da Giuntoli" - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela dell'incontro tra Aurelio De Laurentiis e la Procura a Roma L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela dell'incontro tra Aurelio De ...tuttonapoli