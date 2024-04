Cosa è successo a Vingegaard | caduta al Giro dei Paesi Baschi | stagione compromessa?

(Di giovedì 4 aprile 2024) Jonas, insieme a diversi altri corridori tra cui Primoz Roglic, Remco Evenepoel e Jay Vine, è rimasto coinvolto in una terribilein un tratto in discesa a circa 35 chilometri dall’arrivo della quarta tappa deldei2024. Le condizioni fisiche del danese nello specifico hanno destato subito grande preoccupazione, anche se al momento non sono emerse comunicazioni ufficiali sugli infortuni riportati. Il vincitore degli ultimi due Tour de France consecutivi, che ha impattato violentemente su una canalina di cemento a bordo strada dopo la, è rimasto fermo a terra per alcuni minuti prima di venire trasportato in barella (dopo essere stato immobilizzato) con l’ossigeno su un’autoambulanza., comunque cosciente, ...

Il plurivincitore del Tour è stato stabilizzato e condotto d'urgenza in ospedale. Evenepoel avrebbe invece la clavicola rotta, mentre non sono ancora chiare le condizioni di di Roglic (ilgiornale)

