(Di giovedì 4 aprile 2024) "Il pianopunta ad aiutare migliaia di italiani che non possono vendere o comprareper 20 centimetri di soppalco, di antibagno, di veranda", ha detto Matteo, annunciando undi norme, che l'opposizione ha già bollato come un condono.

C’è aria di novità per Elisabetta Franchi . Un mese fa, il marchio di moda bolognese aveva annunciato la nomina di un nuovo CEO, Gabriele Maggio. Ora la notizia dell’arrivo di Marco Bizzarri – ex ... (amica)

Cosa c’è nel pacchetto salva-casa di Salvini, per regolizzare le “piccole difformità” - "Il piano casa punta ad aiutare migliaia di italiani che non possono vendere o comprare casa per 20 centimetri di soppalco, di antibagno, di veranda" ...fanpage

Formula 1 2024, per Leclerc un casco speciale a Suzuka in ricordo di Jules Bianchi | FOTO - Charles Leclerc indosserà un casco speciale sul circuito di Suzuka per onorare la memoria di Jules Bianchi, scomparso nel 2025 ...tag24

Roma, al liceo Seneca botte fra tre ragazze minorenni: la rissa in classe per un ragazzo conteso - Prima la lite, gli insulti, poi le botte davanti ai professori e ai compagni di scuola increduli e l’arrivo delle forze dell’ordine. È successo lo scorso mercoledì ...ilmessaggero