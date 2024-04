anche chi sostiene che un suo secondo mandato potrebbe essere decisamente più discontinuo del primo, come rivela l’analisi di Politico pubblicata su La Stampa. Per ora, sono solo supposizioni, ... (ilprimatonazionale)

Cosa accadrebbe se l’Italia fosse colpita da un terremoto come quello di Taiwan - Nonostante l'energia liberata, il numero di vittime è stato comunque contenuto. Ecco Cosa accadrebbe in Italia se venisse colpita da un terremoto analogo. Continua a leggere ...msn

Questione sfiducia, si salvano sia Salvini che la Santanché. Cosa vi aspettavate - Come era prevedibile visti in numeri, è stata respinta con 213 no, 121 sì e 3 astenuti anche la mozione di sfiducia contro Daniela Santanché.blitzquotidiano

Radiazioni nucleari di «origine sconosciuta» rilevate in Norvegia, Cosa sta succedendo - «Misurati livelli di iodio radioattivo a Tromsø». Radiazioni nucleari in Norvegia, questa la dichiarazione diffusa dall'autorità per la sicurezza. Come specificato ...ilmessaggero