CORRUZIONE in spagna Rubiales arrestato e poi rilasciato

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’ex presidente della federazione Luis, dopo la richiesta di due anni e mezzo di carcere per il bacio rubato alla giocatore della nazionale Hermoso, ieri è statoall’aeroporto di Madrid Barajas di ritorno dalla Repubblica Dominicana. Al centro delle indagini c’è un sistema di società che servivano per occultare tangenti su appalti milionari:è stato prelevato dagli agenti in aeroporto, portato su un van in una zona riservata dello scalo dove gli sono state notificate le imputazioni per i reati di presunta, amministrazione sleale e riciclaggio. È stato poidopo due ore di interrogatorio.

