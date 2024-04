Corruzione elettorale Bari | “così Sandro Cataldo prometteva 50 euro per i voti alla moglie Anita Maurodinoia alle regionali”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Le indagini della Dda diche hanno portato a 10 misure cautelari pere il nuovo terremoto nella politica pugliese non riguardano soltanto le elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 a Grumo Appula e Triggiano (il sindaco è ai domiciliari). Anche per l’elezione nel 2020 di(che oggi si è dimessa dal Pd) nel Consiglio regionale della Puglia, suo marito, che è finito agli arresti domiciliari, referente del movimento Sud al Centro, avrebbe acquistatoper 50. Mauroinoia, il cui nome era comparso anche nell’inchiesta sullo scambio politico mafioso che aveva portato a 130 arresti, è indagata si è dimessa dall’incarico di assessora. Secondo quanto si legge ...

