Corruzione elettorale | arresti eccellenti a Bari | di chi si tratta

(Di giovedì 4 aprile 2024) Alessandro Cataldo, marito dell’assessore regionale Anita Maurodinoia, e il sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli, sono tra le persone finite ai domiciliari stamattina nell’ambito di una inchiesta della Procura disu una presunta compravendita di voti per le elezioni comunali di Triggiano del 2021.Ai domiciliari è finito anche un consigliere circoscrizionale didella lista «Sud al Centro», Armando De Francesco. Secondo quanto si apprende, è in corso in questi momenti una perquisizione dei carabinieri a carico della Maurodinoia. L'articolo proviene da The Social Post.