Corruzione elettorale | ai domiciliari il sindaco di Triggiano Bari e il marito dell’assessora regionale Anita Maurodinoia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024). È il reato contestato aldi), Antonio Donatelli, e Sandro Cataldo,ai Trasporti, e referente del movimento politico Sud al centro, che sono finiti agli arresticon l’accusa dinell’ambito di una inchiesta della Direzione distrettuale antimafia su una presunta compravendita di voti per le elezioni comunali didel 2021. L’indagine è stata avviata dopo il ritrovamento, il 6 ottobre del 2021 in un cassonetto per l’immondizia, di frammenti di fotocopie di documenti d’identità e codici fiscali. Il nome di ...