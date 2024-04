Correggese | niente da fare Montecchio ko nel finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Mercoledì negativo per le reggiane dell’Eccellenza: ha vinto soltanto il Rolo, battendo però un’altra reggiana; è finito, infatti, 3-1 il derby con la Bagnolese, grazie alle firme di Serroukh (rigore), Budriesi (incornata su corner) e Lotti. Per Bagnolo gol di Daniele Calabretti e numeri sempre più negativi: ultimo posto con 8 punti, e 26 sconfitte su 30 gare. Il Rolo, così, sale a 38 punti, a +4 sui playout, un margine non definitivo ma non irrilevante. Poi tutte sconfitte per le compagini di casa nostra: era difficile per ilcon la seconda della classe Terre di Castelli, ma l’1-0 decisivo di Hoxha per i modenesi è arrivato solo al minuto 81. Mancano quattro turni e i giallorossi hanno bisogno di punti per uscire dalle sabbie mobili. Negli ultimi quattro turni saranno determinanti gli incontri con Bagnolese (ultima), Faro Coop (penultima), e Fabbrico ...