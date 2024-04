Correa | per l’Inter un problema da affrontare | la situazione di mercato

(Di giovedì 4 aprile 2024) Quello di Joaquin, per, è unche bisogna già considerare ad. Una stagione da dimenticare al Marsiglia, dopo altrettante in nerazzurro. Un riscatto che sembra allontanarsi. E unadipiuttosto complicata. CHI BEN COMINCIA… – Se si parla di grosse allucinazioni collettive, beh, la stessa possiamo dire di averla avuta praticamente tutti dopo quel famoso Verona-Inter terminato 1-3. Sul punteggio di parità, Joaquin– appena arrivato dalla Lazio dopo la megacessione di Romelu Lukaku al Chelsea – entra in campo e con una doppietta ribalta la partita, con un inizio da sogno. Da lì, però, tutta discesa. Tanti problemi fisici, tante prestazioni anonime, in una parabola che ricorda un po’ quella vissuta anche da Stefano ...

Jean-Louis Gasset , nuovo allenatore del Marsiglia, vuole recuperare il quarto posto in ottica Champions League in Ligue 1. Alle 20.45 la partita con il PSG, le Classique! Tra i protagonisti Joaquin ... (inter-news)

Una stagione da dimenticare per il Marsiglia , che perde in casa 0-2 anche in superiorità numerica contro il PSG. Obiettivo qualificazione in UEFA Champions League sempre più lontano. Joaquin Correa ... (inter-news)

