Coppia trovata senza vita con le vene tagliate | ipotesi omicidio-suicidio | “Forse lei era incinta”

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Era una persona gentile, salutava sempre: mai avremmo pensato potesse capitare una cosa così”. Sono le parole dei vicini che abitano nella stessa corte dove si è consumata la tragedia di Pasquetta, di fianco al santuario della Madonna della Scoperta di Lonato: è qui che il 49enne Cristian Catalano avrebbe ucciso la fidanzata – una giovane donna di origini cinesi nata nel 1979: i due si frequentavano da pochi mesi – per poi togliersi la. I due sono stati entrambi trovati con le, in un bagno di sangue: tutto è successo all’interno dell’appartamento in affitto in cui Catalano si era trasferito da pochi mesi. Si fa sempre di più strada l’agghiacciante che la donna potesse essere. Le testimonianze dei vicini “L’abbiamo visto a Pasqua a mezzogiorno, ci siamo ...