Coppia trovata senza vita con le vene tagliate | ipotesi omicidio-suicidio | “Forse lei era incinta”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Una quiete apparente celava un dramma inaspettato nel cuore della cittadina di Lonato, dove unaè stata vittima di una tragica fine la scorsa Pasquetta. Cristian Catalano, un 49enne operaio con una passione per il body building, ha ucciso la sua giovane fidanzata di origini cinesi, prima di togliersi la. I due corpi con lelei eraI due, che si frequentavano da pochi mesi, sono stati trovati entrambi con leall’interno dell’appartamento che Catalano aveva affittato da poco. La donna, di 42 anni, non aveva il permesso di soggiorno ed era impiegata in un centro massaggi nella zona del Garda. Emergonoagghiaccianti, tra cui quella che la vittima potesse essere ...

