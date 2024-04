Coppia morta a Lonato | sangue in tutta la casa e vie d’accesso libere | il mistero di Pasquetta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lei aveva dei profondi tagli sui polsi. Lui, invece, anche la gola squarciata. Emergono nuovi dettagli del giallo del presunto omicidio-suicidio didel Garda dove, in un appartamento nelle campagne vicine al santuario Madonna della Scoperta mercoledì sono stati trovati morti Cristian Catalano, operaio di 49 anni in un’azienda di manutenzione strade di Padenghe, e una 45enne originaria della Cina, un impiego in un centro massaggi di Rivoltella del Garda, priva di permesso di soggiorno. Unche con il trascorrere delle ore si infittisce. Se da un lato infatti la pista prevalente seguita di carabinieri guidati dal pm Alessio Bernardi continua a essere quella di un femminicidio commesso da Catalano, che poi l’avrebbe fatta finita, chi indaga non esclude nemmeno l’intervento di terzi, e quindi il doppio omicidio, sebbene al momento non siano ...