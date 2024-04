Coppa Italia Primavera | Fiorentina-Torino LIVE 0-0 | Biagetti salva su Della Valle

(Di giovedì 4 aprile 2024) IL TABELLINO(4-2-3-1): Tognetti;, Baroncelli, Romani, Fortini; Harder, Ievoli; Sene, Rubino, Caprini; Braschi. All. Ga...

La diretta testuale di Torino-Fiorentina , match valevole per la finale della Coppa Italia Primavera Serie C 2023 / 2024 . La compagine granata è arrivata a questo appuntamento dopo aver eliminato ... (sportface)

IL TABELLINO FIORENTINA (4-2-3-1): Tognetti; Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini; Harder, Ievoli; Sene, Rubino, Caprini; Braschi. All. Ga... (calciomercato)

Fiorentina Atalanta , lo share è stato uno dei peggiori degli ultimi 15 anni per quanto concerne la semifinale di Coppa Italia Come riportato da Calcio e Finanza, Fiorentina Atalanta di ieri sera ha ... (calcionews24)

Juventus, futuro allenatore, i bookie sempre più sicuri: sarà Thiago Motta. E sull'esonero immediato di Allegri... - Il tema allenatore è al centro della Juventus. Il futuro di Massimiliano Allegri sembra sempre più lontano da Torino, come confermano i betting analyst.ilbianconero

Ex Inter, Bolzoni: “Da quel cambio per Figo a Mancini e Mourinho: vi dico tutto” - Le parole dell'ex nerazzurro: "Alla festa di fine anno della Primavera però mi vidi arrivare Mourinho che mi disse che mi voleva in prima squadra" ...fcinter1908

FIO-TOR 0-0, Equilibrio al Dall'Ara. Pari nei primi 45' - Si chiude in pareggio al Dall'Ara il primo tempo della finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Torino. Molto equilibrio nei primi 45 minuti con poche occasioni da entrambe le parti. Viola ...firenzeviola