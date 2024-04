Coppa Italia | 2 734 000 spettatori e il 13 2% di share per Fiorentina-Atalanta su Italia1

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lacon il gol di Mandragora si è aggiudicata il primo atto della semifinale dicontro l’. Il match, andato in onda su1, ha registrato una media di 2.734.000, conquistando il 13.2% di. Il primo tempo è stato seguito da 2.613.000(11.7%), il secondo tempo da 2.843.000 (14.8%). Il ritorno al Gewiss Stadium di Bergamo è previsto per il 24 di aprile, con diretta tv sempre sulle reti Mediaset. SportFace.

Pelligra, 'Blutec Lavoro e sviluppo per i prossimi 10 anni' - "Sto pensando a investire pure nel mondo della green energy - aggiunge l'imprenditore italo-australiano, che con il Catania due giorni fa ha vinto la Coppa Italia di Serie C e che conferma l'obiettivo ...ansa

Roma, Cristante è il fulcro del centrocampo e punta a diventare uomo derby. De Rossi recupera Kristensen - Il resto delle partite le ha giocate tutte per 90 minuti. Come accadrà sabato nel derby. Ne ha disputati 11 in campionato e 1 un Coppa Italia da quando è in giallorosso, ma non è mai riuscito a ...ilmessaggero

Juventus, Carnesecchi: l’Atalanta fissa il prezzo - Il portiere, classe 2000, dell‘Atalanta ieri sera ha fornito un’altra splendida prestazione in Coppa Italia contro la Fiorentina. Secondo quanto riporta “TMW”, i bergamaschi chiederanno infatti per il ...sportpaper