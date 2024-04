Controlli dei Carabinieri nel Mandamento Baianese e nel Vallo di Lauro

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024) , sorpresi due giovani in possesso di droga Con l’effettuazione di mirati servizi, idel Comando Provinciale di Avellino continuano a porre attenzione all’attività di perlustrazione, implementando, in linea con le direttive del Prefetto Dr.ssa Paola Spena, l’attività di controllo del territorio soprattutto in quelle aree più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Negli ultimi giorni, decine di pattuglie hanno presidiato il territorio di competenza della Compagnia di Baiano, in particolare i comuni del, deldie Monteforte Irpino. Durante tali servizi (articolati mediante posti di blocco, posti di controllo e vigilanza dinamica sulle principali arterie ...