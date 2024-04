Contrasto dispersione scolastica e riduzione divari territoriali | ecco le risorse PNRR assegnate Decreti

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il decreto ministeriale 7 marzo 2024, n. 41, con lee i criteri di riparto degli interventi per ladeidi apprendimento per gli studenti con disabilità da parte dei Centridi Supporto nell’ambito della linea di investimento 1.4, Missione 4, Componente 1, del. L'articolo .

Ammonta a 790 milioni di euro il finanziamento complessivo autorizzato, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara (nella foto), per il nuovo piano di riduzione dei ... (italiasera)

La Regione siciliana lancia " Fuori Orario ", un nuovo ciclo di interventi biennali per finanziare le attivitĂ extrascolastiche e l'apertura delle scuole primarie statali oltre l' Orario ordinario. ... (orizzontescuola)

Tempo di lettura: 2 minuti prosegue il monitoraggio della Prefettura di Napoli presso i Comuni dell’area metropolitana ed, in particolare presso quello di Caivano , sull’attuazione delle nuove ... (anteprima24)

