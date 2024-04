Conte-Milan è possibile? Perinetti | “Quando ci parlo mi dice che …”

Panchina Milan , da Antonio Conte a Roberto De Zerbi fino a Thiago Motta : che intreccio per il futuro degli allenatori ma Pioli rimane? La prossima estate dovrebbe preannunciarsi davvero calda. Non ... (dailymilan)

Impallomeni: “Per Conte il presidente De Laurentiis ci ha provato ben tre volte, ma ha deciso che non è il momento” - Queste le sue parole: “Ha deciso Conte che questo non è il momento adatto per andare al Napoli, anche perché De Laurentiis per lui ci ha provato ben tre volte. Se fossi in Conte al momento sceglierei ...mondonapoli

Juventus - Milan, parte la vendita dei biglietti per i possessori della card bianconera - La Juventus, tramite X, ha comunicato che è iniziata la vendita dei biglietti per i possessori della card bianconera: "Verso Juve-Milan: parte la vendita per i possessori di Juventus Card Il 9 aprile, ...tuttojuve

Milan - Pioli recupera Kjaer, Loftus-Cheek squalificato - Assente però Loftus-Cheek che sarà squalificato per sabato. Oggi il Milan ha lavorato in palestra per l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo per terminare il riscaldamento con alcuni ...napolimagazine